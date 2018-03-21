Тюменец зарегистрировал в доме бывшей супруги 14 мигрантов

11:40 21 марта 2018
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В Тюмени суд оштрафовал 56-летнего местного жителя, который зарабатывал на фиктивной регистрации иностранных граждан. В апреле–мае 2017 года тюменец уведомил управление по вопросам миграции о прибытии в небольшой частный дом на улице Братской 14 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. В доме мужчина был зарегистрирован, но не жил. Там проживала его бывшая супруга с детьми и внуками.

Суд оштрафовал тюменца на 110 тысяч рублей в доход государства, сообщила областная прокуратура. 

Теги: мигранты , штрафы
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