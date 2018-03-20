Тюмень за день: 20 марта

На тюменский этап кубка мира по биатлону продано 25 тысяч билетов

На участие в заключительном этапе кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта в тюменской "Жемчужине Сибири", зарегистрировались 26 команд. Это сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Тюменские театры сойдутся на ринге

В Тюмени мероприятия ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, готовят в молодежно-театральном центре "Космос". Присоединиться к профессиональному празднику работников театра приглашают и тюменских зрителей.

Тюменцы могут посетить уникальный для России музей пионерии

Необычный гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров" расположился в 27 километрах от Тюмени. Комплекс представляет собой удивительное и уникальное для Тюменской области собрание артефактов советского быта и жизни пионерии, совмещенное с удобствами для приятного отдыха и занимательного досуга.

Тюменский филармонический оркестр готовится к гастрольному туру

Грандиозный гастрольный тур Тюменского филармонического оркестра откроется концертом в Санкт-Петербурге 15 апреля. Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков рассказал, что услышат жители культурной столицы России и других городов гастрольного тура.

В Тюменской области чаще всего подделывают пятитысячные банкноты

Накануне вопросы противодействия фальшивомонетничеству обсудили в тюменском отделении Уральского ГУ Банка России. В 2017 году на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выявлено 673 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки, на сумму более 2 млн рублей. Больше половины — это пятитысячные банкноты, на втором месте купюры номиналом одна тысяча рублей.