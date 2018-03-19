Тюмень за день: 19 марта

Фото Николая Ларигина

Тюменские лыжники закрыли зимний сезон

В прошедшую субботу, 17 марта, в парке "Затюменский" лыжники закрыли зимний сезон 2017–2018. В гонках приняли участие 260 тюменцев в возрасте от 12 до 74 лет. Юноши и мужчины состязались на дистанции 5 км свободным стилем, а девушки и женщины преодолевали расстояние в 3 км.

Тюменцев приглашают на весенний концерт

Концерт "Включи весну на максимум!" состоится 6 апреля в ДК "Нефтяник". Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно со студией современного вокала "Максимум" готовят для тюменцев весенний семейный концерт, которая придется по душе абсолютно всем от мала до велика. Начало концертной программы в 19:00.

В Тюмени выпустили открытки к этапу кубка мира по биатлону

Сегодня в продажу поступят почтовые карточки с символикой тюменского этапа кубка мира по биатлону. Их будут продавать в отделениях почтовой связи города Тюмени 625000, а также на гонках по биатлону, которые пройдут в "Жемчужине Сибири" с 22 по 25 марта.

Юные тюменцы отправятся на Международную олимпиаду по ментальной арифметике

Около 1 200 детей примут участие в Международной олимпиаде по ментальной арифметике среди школ ISMA, которая состоится 24 марта в Алматы (Казахстан). Среди них десять тюменских студентов - чемпионы городских олимпиад и обладатели первых мест в соревнованиях по ментальной арифметике.

Александр Пересторонин: участие в выборах президента сплотило граждан

Высокая явка в Тюменской области на выборах президента России свидетельствует о неравнодушии граждан к будущему страны. Тюменцы продемонстрировали активную позицию, ответственность и единение, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин.