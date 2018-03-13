Тюмень за день: 12 марта

Тюменцам помогут подготовить портреты к акции "Бессмертный полк"

В Тюменской областной научной библиотеке стартовала акция "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл", "Дети войны". С 1 марта по 27 мая тюменцам бесплатно оцифруют и распечатают в формате А4 фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени.

Кинофестиваль "Ноль плюс" принимает заявки на участие

С 1 по 7 октября 2018 года в Тюмени состоится юбилейный V Международный фестиваль детского и семейного кино "НОЛЬ ПЛЮС". До 15 мая ведется прием заявок на участие фильмов по категориям: полнометражное и короткометражное игровое кино, короткометражное анимационное кино, просветительское, образовательное и научно-популярное кино.

В тюменских домах пройдет массовая проверка счетчиков электроэнергии

Индивидуальные приборы учета электроэнергии проверят у жителей юга Тюменской области, Югры и Ямала специалисты "Тюменской энергосбытовой компании". Энергетики будут фиксировать факты некорректной передачи показаний гражданами и выявлять непригодные для расчетов приборы учета.

Тюменцам расскажут о медицинских и биологических угрозах

Открытая лекция "Медицинские и биологические угрозы современности. Что с этим делать" состоится в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева 13 марта.

На Цветном бульваре в Тюмени воспламенился "Дом еды"

В доме № 83Б по улице Герцена 12 марта ранним утром произошел пожар. В двухэтажном здании находится кафе "Дом еды". Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 4:55. В тушении пожара задействованы 41 человек личного состава и 17 единиц спецтехники МЧС. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.