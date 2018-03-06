Тюмень за день: 6 марта

Танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой" собрал в Тюмени почти 700 пар участников

Официальные соревнования муниципального образования города Тюмени по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой" прошли в спортивном комплексе "Строймаш" 3 марта. Свои танцевальные программы представили спортсмены разных возрастных категорий.

Евгения Казакова показала зрителям закулисье тюменского драмтеатра

Актриса Евгения Казакова провела зрителей по своим любимым местам в театре, рассказала истории, которые с ними связаны: первая репетиция, первый день в театре, первые выходы на сцену. Помогли ей в этом Татьяна Пестова, Сергей Кутьмин, Владимир Ващенко, Анта Колиниченко, которые сопровождали экскурсию своими рассказами и жизненными историями.

Тюменских пенсионеров защитят от болезни Альцгеймера с помощью ментальной арифметики

В Тюмени стартует социальный проект "Ясный ум в 55 с плюсом". Он призван помочь пенсионерам сохранять и развивать гибкость ума. 7 марта в интеллектуальном клубе "Команда будущего" начинаются бесплатные занятия по ментальной арифметике. 12 человек начнут тренировать жизненно-важные навыки: концентрацию внимания, память и мышление.

В праздничные дни в тюменских поликлиниках будут дежурить врачи

В праздничные и выходные дни все муниципальные поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

В этом году в Тюмени отремонтируют 40 участков дорог

В рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в областном центре в 2018 году планируют отремонтировать 17,4 км дорог. Около 40 участков уже включены в план-график торгов.