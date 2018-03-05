Тюменцы могут украсить открытки к 8 Марта праздничными штемпелями

В центральном отделении почтовой связи Тюмени можно погасить письма, открытки и почтовые карточки к Международному женскому дню специальными художественными штемпелями "С праздником 8 марта" и "Посткроссинг".

Сделать это можно с 26 февраля по 11 марта в окне №7 в часы работы ОПС 625000 по адресу: улица Республики, 56.

Памятные оттиски штемпелей являются разновидностью календарного штемпеля и используются только для праздничных дат или важных событий. Они отличаются от стандартного штемпеля внешним оформлением и способами применения. Оттиски специальных почтовых штемпелей являются украшением коллекций филателистов и памятным подарком всем получателям почтовой корреспонденции.