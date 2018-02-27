Тюмень за день: 27 февраля

Жителей Тюменской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии, 28 февраля в южных районах Тюменской области местами ожидается сильный снег, слабая метель, порывы северо-восточного ветра до 10–12 м/с.

Реабилитационный центр для детей "Семья" приглашает тюменцев на мастер-классы

Мастер-классы под общим названием "Калейдоскоп событий" приурочены к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню и будут проходить вплоть до 8 марта. Стартом праздничных мероприятий на базе Центра послужило проведение торжественного поздравления мальчиков, проживающих в Центре "Семья" и мужчин-сотрудников, которое состоялось 22 февраля на базе филиала Центра "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки".

В Тюмени заболеваемость ОРВИ снизилась на 25%

На минувшей неделе в Тюменской области с ОРВИ и гриппом в медучреждения обратились 21 809 человек. Заболеваемость, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 21%. Эпидситуация стабилизировалась во всех возрастных группах, в том числе благодаря принятым карантинным мерам.

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" дарит два билета на концерт Елены Темниковой

Концерт Елены Темниковой состоится в Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 5 марта в 18:00. Команда лейбла TEMNIKOVA подготовила для своих зрителей грандиозный праздник и шоу.

"РЖД" обеспечит тюменским ветеранам бесплатный проезд в мае

В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" предоставит бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.