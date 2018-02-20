Тюмень за день: 20 февраля

В Тюмени стартует недельный старостат

С 20 по 28 февраля в Тюмени пройдут встречи лидеров студенческого движения, на которых представители тюменских вузов обсудят актуальные для молодёжной политики вопросы. Общегородской старостат проходит при поддержке департамента по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени.

В Тюменской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 44%

На минувшей неделе в Тюменской области с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились порядка 27,5 тысяч человек. Эпидпорог по области превышен на 44% за счет 16 муниципальных образований, в числе которых и Тюмень. В областном центре за седьмую неделю года ОРВИ заболели более 17 тысяч человек, это выше эпидпорога на 30,8%.

В праздники изменится график работы тюменских поликлиник

В грядущие праздничные и выходные дни все муниципальные поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

Городской чемпионат по фехтованию пройдет в Тюмени

Более сотни спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по фехтованию, которые пройдут в областном центре 24 и 25 февраля.

Тюменский драмтеатр оказался популярнее филармонии и "Нефтяника"

По результатам опроса, проведенного на странице сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте", самым популярным учреждением Тюменского концертно-театрального объединения среди подписчиков является драматический театр.