Тюмень за день: 16 февраля

18:15 16 февраля 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

На тюменском JuniorSkills школьники поработают над умным домом

Четыре команды примут участие в региональном чемпионате JuniorSkills Тюменской области по компетенции "Интернет вещей". В зависимости от возрастной группы им предстоит разработать проект парковки или умного дома.

Половина тюменцев записываются к врачу дистанционно

В 2017 году 50% населения Тюменской области записались на прием к доктору дистанционно. Об этом на пресс-конференции рассказала директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане

Сегодня, 16 февраля, тюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен стал третьим в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км.  Золото у швейцарца Дарио Колонья, серебро у Симена Крюгера из Норвегии. 

Тюменское чучело Масленицы может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Во время масленичных гуляний в деревне Якуши Тюменского района планируют сжечь самое высокое чучело Масленицы в России и попасть в Книгу рекордов Гиннеса, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Тюменские общественники предлагают запретить продажу вейпов подросткам

Проблему продажи вейпов несовершеннолетним подняли на площадке Клуба экспертов Тюменской области. Тревожное сообщение участника Алексея Лепешкина получило большой отклик среди пользователей, и активисты намерены перейти к решительным действиям.

 

Теги: Тюмень за день
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