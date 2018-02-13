Тюмень за день: 13 февраля

В Тюмени эпидпорог распространения ОРВИ не превышен

За шестую неделю года в областном центре острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12279 человек, из них 8920 детей, сообщает городской департамент здравоохранения.

Tyumen Cyber Fest 2018 пройдет на площадке Легкоатлетического манежа

Порядка пяти тысяч человек примут участие в фестивале Tyumen Cyber Fest 2018. Масштабное событие в мире компьютерного спорта России состоится в Тюмени 17–18 марта.

Тюменских школьников учат реализовывать собственные бизнес-идеи

Школьники знакомятся с лучшими практиками на базе онлайн- и офлайн-площадок: для них проводятся общие лекции о предпринимательстве, синемалогии, мастер-классы, вебинары, интерактивные и практические встречи с предпринимателями, фоновые задания и события в социальных сетях.

ТюмГУ запустил бесплатные онлайн-курсы для всех желающих

Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета запустил 12 февраля очередную серию бесплатных массовых открытых онлайн-курсов. Все желающие могут прослушать лекции по нескольким дисциплинам, для этого необходимо лишь пройти регистрацию на сайте http://www.distance.ru/mooc.

Тюменцам напоминают об окончании "дачной амнистии"

1 марта 2018 года заканчивается срок "дачной амнистии" — упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома. В частности, утратит силу правило, что для регистрации права собственности на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию.