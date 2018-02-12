Тюмень за день: 12 февраля

В Тюмени открыли фан-зону в поддержку этапа Кубка мира по биатлону

В торгово-развлекательном центре "Кристалл" 11 февраля открыли фан-зону в поддержку этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. В центре внимания на открытии оказался Соболь Феликс - талисман грядущего этапа Кубка мира, а помогали ему создавать хорошее настроение горожанам ведущий Александр Сазонов, вокальный проект "Саунд" и спортсменки федерации черлидинга Тюменской области.

В Тюменской области в гонке "Лыжня России" поучаствовали около 11 тысяч человек

В Тюменской области в 36-й по счету массовой гонке "Лыжня России", которая прошла 10 февраля, приняли участие почти 11 тысяч человек. Старты одновременно прошли в четырех населенных пунктах.

Неделя в Тюмени пройдет без погодных потрясений

По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе в Тюмени существенных изменений погоды не ожидается. Сегодня день пройдет при температуре около минус 10 градусов, возможен небольшой снег.

В Тюмени идет прием заявок на конкурс "Коса-девичья краса"

Городская конкурсная программа "Коса-девичья краса" состоится 8 марта в 13:00 на базе дома культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1А). Заявки принимаются до 21 февраля.

Узнать больше о паразитах тюменцы смогут на бесплатных онлайн-курсах ТюмГУ

Институт дистанционного образования Тюменского госуниверситета 12 февраля запускает очередную серию массовых открытых онлайн-курсов по разным дисциплинам, принять участие в которых смогут все желающие.