Тюмень за день: 8 февраля

"Тюмень" отказалась отдавать игрока чемпиону России "за муку"

ФК "Тюмень" отказал чемпиону России московскому "Спартаку" в приобретении защитника молодежной сборной России Павла Шакуро - об этом директор тюменского клуба Александр Попов рассказал Матч-ТВ.

В Тюмени проведут зимнюю версию забега "Стальной характер"

Экстремальный забег "Стальной характер" в зимнем формате пройдет в Тюмени 10 марта. "Участников не ожидают купания в холодной воде или скачки по грязи — организаторы придумали кое-что радикально новое. Впервые за всю историю трасса будет проходить на ровной, а не на пересеченной местности: на всех четырех уровнях Тюменской набережной участников ожидает что-то особенное", — анонсируют в Фонде поддержки спорта.

Тюменцы могут принести хорошие книги в "Лавку добра"

В Тюмени проходит акция "Дарите книги с любовью". Книги для детей из многодетных и малоимущих семей собирает региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" в рамках проекта "Творить добро просто".

Участники шоу "Танцы на ТНТ. 4 сезон" выступят в Тюмени

Большой концерт-шоу "Танцы на ТНТ. 4 сезон" состоится 2 марта на сцене Тюменской филармонии. В программе будут представлены номера, подготовленные участниками и хореографами проекта.

В Тюменском технопарке обсудят перспективы криптовалют

Тюменские эксперты расскажут о том, как правильно инвестировать в криптовалюты, запустить и продвигать ICO своего проекта. Мероприятие, посвященное финансовым инструментам на основе технологии блокчейн, состоится 13 февраля в Тюменском технопарке в рамках Школы инновационного мышления.