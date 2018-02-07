Тюмень за день: 6 февраля

На этап Кубка мира по биатлону в Тюмени продано более половины билетов

На тюменский этап Кубка мира по биатлону продано более 19 тысяч билетов. На первом месте по количеству купленных билетов по-прежнему болельщики из Тюменской области, далее – жители Свердловской области и Москвы. На сегодняшний день Тюмень готовится принять гостей из 55 регионов страны, а также из Казахстана, Беларуси, Германии и Франции, сообщает ЦСП72.

Спортивные забеги "Лыжни России" перенесли в "Жемчужину Сибири"

Завтра в Тюмени начинается регистрация на XXXVI открытую Всероссийскую массовую гонку "Лыжня России". Как сообщают организаторы, в программе мероприятия произошли изменения: на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2) будут проходить только VIP-гонка и массовый старт на 1 км. Открытие намечено на 12 часов.

Юные художники нарисуют тюменских предпринимателей прошлых веков для книги

В Тюмени дети изобразят тюменских промышленников второй половины ХIX — начала ХX века. Их работы войдут в книгу рисунков, которая станет продолжением проекта "Азбука Тюмени": Город глазами юных художников".

В ТюмГУ увеличили количество бюджетных мест

Тюменский государственный университет поступающим в этом году на "Психологию", "Государственное и муниципальное управление", "Международные отношения" и другие направления предложит бюджетные места.