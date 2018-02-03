Тюмень за день: 2 февраля

На следующей неделе в Тюмени потеплеет

Погода в Тюмени в предстоящие выходные ожидается стабильная, возможен небольшой снег. Сегодня, 2 февраля, днем ожидается 14 градусов ниже нуля и снег. Такая же погода сохранится в субботу. В воскресенье – до минус 15, ясно.

В Тюмени стартует неделя "Онкопатруля"

В рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями департамент здравоохранения Тюменской области проводит масштабную профилактическую акцию "Онкопатруль". С 3 по 10 февраля жители региона смогут бесплатно пройти онкологический скрининг на различных площадках.

После пожара на Олимпийской в Тюменской области на горючесть проверили обшивки 800 зданий

Правоохранительные органы сообщили о предварительных итогах обследования в регионе зданий и жилых домов, обшитых фасадными системами, на соблюдение при их обустройстве законодательства о противопожарной безопасности.

Тюменцы могут почувствовать себя героями известных фильмов

Возможность почувствовать себя героями известных фильмов, отправиться на поиски приключений и ответов на неизведанные тайны, тюменцам дают реалити-квесты в "Квест-хаус". Стать их участниками совершенно бесплатно смогут победители розыгрыша, который проходит в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Тор и Бэтмен расскажут тюменским школьникам о здоровом образе жизни

Супергерои Тор и Бэтмен придут 5 февраля к учащимся школы №5, чтобы рассказать о здоровом образе жизни в рамках акции #впьянственетгероизма. Интерактивная перемена начнется в 10:00.