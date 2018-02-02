Тюмень за день: 1 февраля

В администрации Тюмени рассмотрят предложение депутата по переименованию городских улиц

Предложение депутата гордумы Игоря Ракши об изменении наименования тюменских улиц Хохрякова и Коммунистическая на исторические Успенская и Большая Монастырская рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.

Фитнес-кондитерская в Тюмени предлагает низкокалорийные десерты для сладкоежек

Возможность наслаждаться вкуснейшими десертами, не боясь за фигуру и здоровье, тюменцам дает первая фитнес-кондитерская "Mukinet", ассортимент которой представлен блюдами, изготовленными по всем канонам правильного питания.

Силовики, экстремалы и сноубордисты проведут двухдневную "Битву на Туре"

23-24 февраля в Тюмени пройдет "Битва на Туре" – фестиваль на набережной города, который объединит несколько событий: Этап Кубка России по сноуборду в дисциплине Биг-Эйр, соревнования "Спецоперация Лед" с участием сотрудников ГИБДД и других силовых структур, а также скоростные заезды на спортивных автомобилях в дисциплинах "трек" и "дрифт".

В Тюмени проведут очередной отлов бродячих собак

С 4 по 11 февраля в многих частях Тюмени будет проходить отлов безнадзорных домашних животных. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, работы проводятся с целью обеспечения безопасности населения, с полным списком улица можно ознакомиться на сайтеадминистрации.

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" знакомит с киноновинками недели

Начало новой кинонедели пришлось на первый день февраля. Микс из фильмов ожидает быть впечатляющим, пора планировать походы в любимые кинотеатры. Подробнее о премьерах расскажет рубрика "Киночетверг" от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".