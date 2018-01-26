Тюмень за день: 25 января

В Тюмени до лета для транспорта частично закроют улицы Новоселов и Декабристов

С 4 февраля до 3 июня будет прекращено движение транспорта на участках двух тюменских улиц: улице Новоселов от дома №1а до дома №9 и на улице Декабристов от дома №148 до здания №156а. Там пройдут работы по реконструкции подземных коммуникаций.

Тюменским предпринимателям помогают выйти на международный рынок

Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области в 2017 году занял 13-е место в общероссийском рейтинге региональной инфраструктуры поддержки экспортеров, составленном Российским экспортным центром совместно с Министерством экономического развития РФ.

Тюменские студенты зарабатывают репетиторством

Репетиторство - один из самых популярных источников заработка среди студентов. По подсчетам сервиса бесплатных объявлений "Юла", тюменская молодежь таким образом может зарабатывать до 700 рублей в час.

Дирижер Антон Шароев получил медаль святителя Филофея Лещинского

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий наградил Заслуженного деятеля искусств России и Украины, бессменного художественного руководителя оркестра "Камерата Сибири" Антона Шароева медалью святителя Филофея Лещинского за цикл концертов "Христианское благоговение", сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.