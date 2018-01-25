В Тюмени на путепроводах за день произошло пять аварий

Тюменским автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными при выборе скорости на мостах и путепроводах. Сегодня из-за морозной погоды и скользких дорожных покрытий на них случилось не меньше пяти ДТП.

Три аварии произошли на путепроводе МорисаТореза, в одной из них пострадал человек. Два ДТП без пострадавших случились на путепроводе по улице Пермякова.

Заведующий кафедрой автомобильных дорог и аэродромов Строительного института ТИУ Сергей Санников поясняет, что металлические пролетные строения мостовых сооружений при охлаждении дают поток отрицательных температур на мост, в результате чего происходит переохлаждение дорожного покрытия. Влага, присутствующая в воздухе, замерзает, и образуется тонкая пленка стекловидного льда. Это самый опасный вид льда, он визуально неопределим, химическим методом при низких температурах ликвидировать его невозможно, так как реагенты не действуют.

"Учитывая эти характеристики мостовых покрытий, на подъездах к подобным сооружениям, понимая ситуацию возможной потери управления автомобилем, я снижаю скорость", — приводят слова Санникова в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области и призывают водителей к тому же.