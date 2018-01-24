Связисты готовы обеспечивать бесперебойную работу оборудования в любые морозы

Тюменский "Ростелеком" провел дополнительную проверку готовности объектов и линий связи к работе в экстремально низких температурах. Специалисты проверили состояние линейно-кабельных сетей, работоспособность передвижных электростанций, состояние маслонаполненного оборудования, установили дополнительные источники обогрева оборудования.

Для оперативного устранения аварий на линиях связи сформированы и укомплектованы необходимыми инструментами и материалами аварийно-восстановительные бригады, в состав которых входит 4-5 человек и одна единица техники.

"Связисты готовы к работе в условиях экстремально низкой температуры. В полную готовность приведен транспорт и дизель-генераторы, которые, в случае проблем с электроснабжением, возьмут на себя обеспечение питанием сетей до устранения аварии. Такая установка может работать в автономном режиме без дозаправки топливом до 8 часов, - комментирует директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Игорь Волков. - У нас организовано тесное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Тюменской области и с местными администрациями для оперативного информирования населения. При необходимости, специалистами компании будут использованы средства подвижной радиосвязи, а также резервные каналы связи".

Напомним, по сообщению Главного Управления МЧС России по Тюменской области 21-26 января на юге Тюменской области ожидается в ночные часы -31-36 градусов, 22-24 января местами до -40-43.