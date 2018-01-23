Тюмень за день: 22 января

Сильные морозы простоят в Тюмени до конца недели

В Тюмени наступили обещанные сильные морозы. Сегодня, 22 января, день пройдет при температуре минус 27-29 градусов, ночью ожидается до минус 33.

В Тюмени проходит арт-обменник

Пункт обмена художественными материалами работает с 22 по 24 января в центре "Дзержинец" (ул. Ватутина, 6). Каждый может оставить там ненужные ему художественные материалы и взять взамен то, что понадобится для творческого процесса.

Врачи предотвратили более 600 инсультов у тюменцев

Сосудистые хирурги Тюменской областной клинической больницы №2 за 2017 год для профилактики инсульта выполнили 625 операций на сосудах, питающих головной мозг. Хирургическое вмешательство позволило устранить закупорки сонных артерий холестериновыми бляшками и восстановить кровоснабжение головного мозга.

Как одеться, чтобы не обморозиться - советы врачей

Новая неделя в Тюмени началась с серьезных морозов. Специалисты Областной клинической больницы №1 решили рассказать жителям Тюменской области, как в холода избежать обморожений.

"ИльичЪ" зовет тюменцев в баню

Сильные морозы, пришедшие в Тюмень, можно скрасить посещением банно-помывочного комбината "ИльичЪ" в уникальном ресторанно-гостничном комплексе "Дом Пионеров".