Сильные морозы простоят в Тюмени до конца недели

В Тюмени наступили обещанные сильные морозы. Сегодня, 22 января, день пройдет при температуре минус 27-29 градусов, ночью ожидается до минус 33.

Во вторник температура воздуха составит 30-32 градуса ниже нуля, при ветре со скоростью 3,6 метров в секунду будет ощущаться на минус 36 градусов. В среду мороз ослабеет лишь на пару градусов.

Днем в четверг, 25 января, ожидается минус 25 градусов, в пятницу – до минус 22. К выходным столбик термометра поднимется до минус 15. Ближайшие дни пройдут без осадков.