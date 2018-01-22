Сильные морозы простоят в Тюмени до конца недели

12:00 22 января 2018
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inorehovo.ru

В Тюмени наступили обещанные сильные морозы. Сегодня, 22 января, день пройдет при температуре минус 27-29 градусов, ночью ожидается до минус 33.

Во вторник температура воздуха составит 30-32 градуса ниже нуля, при ветре со скоростью 3,6 метров в секунду будет ощущаться на минус 36 градусов. В среду мороз ослабеет лишь на пару градусов.

Днем в четверг, 25 января, ожидается минус 25 градусов, в пятницу – до минус 22. К выходным столбик термометра поднимется до минус 15. Ближайшие дни пройдут без осадков.  

Теги: прогноз погоды
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