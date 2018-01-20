Тюмень за день: 19 января

В ТИУ объединили несколько учебных подразделений

В 2018 году в структуре Тюменского индустриального университета начал работу Многопрофильный колледж (МПК). Он был создан путем объединения Нефтегазового колледжа, Колледжа информатики и связи, отделений среднего профессионального образования Института транспорта и Института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ.

В Тюмень придут 30-градусные морозы

По прогнозу виртуальных синоптиков, предстоящие выходные будут снежными, а к началу новой недели в Тюмени резко похолодает до минус 30 градусов.

В Тюменской области готовят проект "Продаём Тюменское!"

Инвестиционное агентство Тюменской области совместно с деловыми объединениями региона приступило к обсуждению проекта программы "Продаём Тюменское!". Проект нацелен на повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей и на увеличение уровня их продаж. К его разработке присоединились представители "Опоры России" и "Деловой России".

Топ мероприятий на 20-21 января в Тюмени: турнир по боксу, мастер-класс для школьников и благотворительный бал

На выходных тюменцев ждет турнир по боксу на кубок Евгения Макаренко, различные концерты и спектакли, чемпионат по шахматам, а также благотворительный рождественский бал и возможность посетить бесплатный открытый урок по танцам. Подробнее об этих и других событиях – в топе мероприятий от проекта “Афиша Тюмень | КтоКуда72″.

Студентов ТюмГУ приглашают на учебу во Францию

Тюменский государственный университет принимает заявки от студентов 1 курса магистратуры "Лингвистика", желающих стать участниками европейского проекта "Erasmus+: Key Action 1: Learning Mobility of Individuals" в партнерстве с Университетом Тулузы – Жан Жорес (Франция).