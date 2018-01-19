Тюмень за день: 18 января

В Тюменской области определили места, наиболее пригодные для развития спортивного туризма

Рельеф Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса оценили специалисты Тюменского государственного университета. Районом, обладающим наиболее благоприятным рельефом для туристско-рекреационной деятельности, назвали Абалакско-Аремзянский район. К относительно благоприятным районам ученые отнесли Припышминский, Тараскульский, Тюменско-Туринский, Тавдинский, Созоновско-Туринский, Тоболо-Туринский, Тоболо-Искинский и Тоболо-Тавдинский районы.

В Тюмени работают над электронной тетрадью для незрячих и слабовидящих

Два миллиона рублей на создание нового технического средства обучения незрячих и слабовидящих получит разработка малого инновационного предприятия ТюмГУ "Сибирские инновации". Проект электронной тетради "СИОЛЛ" победил в конкурсе программы "СТАРТ" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Ветеранам тюменской журналистики показали фильм "Движение вверх"

Около 30 представителей ветеранской организации Союза журналистов Тюменской области побывали на бесплатном показе фильма "Движение вверх".

Возле ТРЦ "Кристалл" перекроют участок дороги

В Тюмени временно закроют для транспорта участок автомобильной дороги на улице Дмитрия Менделеева. С 28 января по 6 февраля ограничение будет действовать на участке от пересечения с улицей Раушана Абдуллина до строения № 2/1 на улице Дмитрия Менделеева. Там пройдут работы по устройству тепловых сетей.

ТюмГУ организует курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9–11 классов стартуют в Тюменском государственном университете 1 февраля. В настоящее время формируются репетиторские (5–7 человек) и поточные (10–12 человек) группы.