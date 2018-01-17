Тюмень за день: 16 января

Фото: Владимир Бутов

В Тюмени пройдет конкурс среди педагогов "Сердце отдаю детям"

Тюменские педагоги дополнительного образования готовятся к ежегодному городскому конкурсу профмастерства "Сердце отдаю детям". Он пройдет по двум номинациям: "Педагог дополнительного образования" и "Тренер-преподаватель".

Искусствовед Кирилл Алексеев расскажет тюменцам о практике перформанса

18 января в Музейном комплексе имени Словцова пройдет лекция главы образовательных программ Музея Москвы Кирилла Алексеева. Тема встречи: "Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках".

Дизайнер Артемий Лебедев одобрил новый туристический бренд Тюменской области

Один из ведущих экспертов России в сфере брендинга, известный дизайнер Артемий Лебедев дал оценку новому туристическому бренду Тюменской области в рубрике "Бизнес-линч" на своем сайте.

Тюменский этап кубка мира по биатлону собираются посетить болельщики из 49 регионов России и стран ближнего зарубежья

Кроме тюменцев активно раскупают билеты на девятый этап кубка мира по биатлону жители Свердловской области, Москвы, Пермского края и Курганской области. По сведениям организаторов, соревнования, которые пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта 2018 года, планируют посетить болельщики из 49 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Тюменские приставы перестали принимать наличные

С 9 января 2018 года погасить задолженность по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам и ЖКХ можно только безналичным способом оплаты через финансовые организации, POS-терминалы в отделах судебных приставов, электронные сервисы на сайте УФССП России по Тюменской области. До 1 января сотрудники службы судебных приставов могли принимать у граждан оплату задолженностей наличными средствами по квитанционным книжкам.