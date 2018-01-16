Тюмень за день: 15 января

Харизматичным тюменцам 55+ предлагают вести экскурсии по городу

В Тюмени появятся гиды-волонтеры 55+. Новый социальный проект готовит к запуску Областной геронтологический центр.

Каждый второй тюменец записывается к врачу дистанционно

В 2017 году в Тюменской области каждый второй пациент записывался на прием к врачу дистанционно: через портал госуслуг, единый центр записи или мобильное приложение. С момента начала работы приложения в 2015 году с его помощью к врачу записались более 760 тысяч человек.

На Крещение тюменцам обещают снег и умеренные морозы

На этой неделе православные христиане отметят Крещение Господне. В преддверии праздника народные приметы обещают резкое похолодание, но прогноз виртуальных синоптиков в этом году более скромный.

Тюменские ученые и их коллеги из Сеула изучают ямальскую мумию

Летом 2017 года на территории средневекового некрополя "Зеленый Яр" на Ямале исследователи вскрыли десять погребений, относящихся к позднему могильнику XIII века н. э. Событием полевого сезона стало найденное захоронение с уникально сохранившимися мумифицированными останками женщины.

В Тюмени задержали мужчину, который обкрадывал незапертые квартиры

В областном центре задержан мужчина, который подозревается в серии квартирных краж. По мнению полиции, он причастен не менее чем к восьми преступным эпизодам.