Тюмень за день: 15 января

Харизматичным тюменцам 55+ предлагают вести экскурсии по городу
В Тюмени появятся гиды-волонтеры 55+. Новый социальный проект готовит к запуску Областной геронтологический центр.
Каждый второй тюменец записывается к врачу дистанционно
В 2017 году в Тюменской области каждый второй пациент записывался на прием к врачу дистанционно: через портал госуслуг, единый центр записи или мобильное приложение. С момента начала работы приложения в 2015 году с его помощью к врачу записались более 760 тысяч человек.
На Крещение тюменцам обещают снег и умеренные морозы
На этой неделе православные христиане отметят Крещение Господне. В преддверии праздника народные приметы обещают резкое похолодание, но прогноз виртуальных синоптиков в этом году более скромный.
Тюменские ученые и их коллеги из Сеула изучают ямальскую мумию
Летом 2017 года на территории средневекового некрополя "Зеленый Яр" на Ямале исследователи вскрыли десять погребений, относящихся к позднему могильнику XIII века н. э. Событием полевого сезона стало найденное захоронение с уникально сохранившимися мумифицированными останками женщины.
В Тюмени задержали мужчину, который обкрадывал незапертые квартиры
В областном центре задержан мужчина, который подозревается в серии квартирных краж. По мнению полиции, он причастен не менее чем к восьми преступным эпизодам.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru