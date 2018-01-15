На Крещение тюменцам обещают снег и умеренные морозы

На этой неделе православные христиане отметят Крещение Господне. В преддверии праздника народные приметы обещают резкое похолодание, но прогноз виртуальных синоптиков в этом году более скромный.

Ближайшие два дня в Тюмени будут сравнительно теплыми: днем температура воздуха составит около 7 градусов ниже нуля, осадков не ожидается. В среду ночью похолодает до минус 19, а в светлое время суток термометры покажут 12 градусов мороза.

Такая же погода сохранится 18 и 19 января, когда пройдут крещенские купания и службы, но ожидается небольшой снег. К концу недели в Тюмени снова немного потеплеет. В воскресенье обещают до минус 9 градусов.