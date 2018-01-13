Тюмень за день: 12 января

Выходные в Тюмени будут морозными

По прогнозу виртуальных синоптиков, выходные в Тюмени будут морозными, но в начале следующей недели ожидается потепление.

Топ мероприятий на 13-14 января в Тюмени: музыка Штрауса, альтернативное кино и медитации

Выходные после первой рабочей недели 2018 года у тюменцев будут насыщенными. Жителей и гостей города приглашают на бесплатные занятия по медитациям и художественному искусству, кафе и рестораны предлагают отпраздновать старый новый год, а филармония – насладиться музыкой Штрауса. Об этих и других мероприятиях подробнее расскажет путеводитель выходного дня от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Бесплатная школа программирования набирает новых "студентов"

Школа программирования работает на базе Тюменского технопарка. "Студентами" школы могут стать люди с техническим или математическим образованием, успешно прошедшие онлайн-тестирование. Зачисление в группы происходит на основании конкурсного отбора. Занятия стартуют в конце января. В течение трех месяцев обучение групп будет проходить дважды в неделю в вечернее время. По окончанию курса слушателям выдадут сертификаты государственного образца, а лучшие выпускники получат возможность трудоустроиться.

Тюменские интеллектуалы поборются за возможность сыграть на крупном турнире

Игра в спортивное "Что? Где? Когда?" состоится во дворце творчества и спорта "Пионер" 15 января в 16:00. Проверить свою эрудицию и интеллект приглашаются ученики 7–11 классов Тюменской области, сообщили в пресс-службе учреждения.

В центре "Семья" уточнили, в каких вещах нуждаются погорельцы дома на Олимпийской

В Тюмени продолжается сбор благотворительной помощи для пострадавших от сильного пожара в многоэтажном доме на улице Олимпийской, 4. Одним из главных пунктов приема необходимых вещей стал региональный социально-реабилитационный центр "Семья".