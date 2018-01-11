Тюмень за день: 10 января

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

Тюменские почтовики вышли на зимники

Сотрудники Тюменского филиала Почты России открыли зимний логистический сезон, осуществив первые выезды с доставкой почты для жителей отдаленных районов по зимникам и ледовым переправам.

Тюменские врачи: новогодние праздники прошли спокойно

Сотрудники тюменских больниц отмечают, что в этом году праздничные выходные прошли хоть и достаточно активно, но спокойно: количество пациентов не превышено в сравнении с несколькими последними годами.

Детская лига дзюдо стартует в Тюмени

Первый этап Детской лиги дзюдо Тюменской области состоится в центре "Тюмень-дзюдо" 14 января.

Жильцам сгоревшей многоэтажки выделят матпомощь из городского и областного бюджета

Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с пожаром вечером 8 января в многоэтажном доме №4 по улице Олимпийской, в оперативном порядке будет оказана материальная помощь из бюджета Тюменской области, сообщает департамент соцразвития.

Тюменцы готовы приобщиться к раздельному сбору мусора, если контейнеры будут в шаговой доступности

Специалисты Тюменского госуниверситета провели социологический опрос горожан, чтобы выяснить, насколько они осведомлены о возможностях обращения с твердыми бытовыми отходами и готовы ли заниматься предварительной сортировкой отходов для их дальнейшей переработки.