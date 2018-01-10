В Восточном микрорайоне ограничили теплоснабжение

В Восточном микрорайоне Тюмени с 9.00 10 января до 8.00 11 января будет ограничена подача тепловой энергии. Как сообщает "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания", это связано с ремонтными работами на магистральной теплотрассе.

"Единая теплоснабжающая организация приносит извинения потребителям Восточного микрорайона Тюмени за временные неудобства", — отметили в пресс-службе УСТЭК.

Напомним, что функции единой теплоснабжающей организации Тюмени перешли к АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" в начале 2018 года. УСТЭК — совместное предприятие ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС".