В Восточном микрорайоне ограничили теплоснабжение

В Восточном микрорайоне Тюмени с 9.00 10 января до 8.00 11 января будет ограничена подача тепловой энергии. Как сообщает "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания", это связано с ремонтными работами на магистральной теплотрассе.
"Единая теплоснабжающая организация приносит извинения потребителям Восточного микрорайона Тюмени за временные неудобства", — отметили в пресс-службе УСТЭК.
Напомним, что функции единой теплоснабжающей организации Тюмени перешли к АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" в начале 2018 года. УСТЭК — совместное предприятие ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС".
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