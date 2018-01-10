Тюмень за день: 9 января

В Тюмени откроется крупный логистический комплекс для интернет-магазинов
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области ведет переговоры о создании в Тюмени логистического комплекса для интернет-магазинов и организаций электронной торговли. Логистический хаб расположится на территории индустриального парка "ДСК-500".
Заболеваемость ОРВИ среди тюменцев не превышает эпидпорог
В первую неделю 2018 года в Тюмени зарегистрировано 5155 случаев заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией, из них у детей до 14 лет – 4161. Эпидемиологический порог не превышен ни в одной возрастной группе населения. Случаев гриппа не регистрировалось, сообщает городской департамент здравоохранения.
Обгоревшую в пожаре тюменскую многоэтажку восстановят
Горевший накануне девятиэтажный жилой дом по улице Олимпийской в Тюмени отремонтируют за счет средств городского бюджета. Для этих целей из местной казны будет выделена субсидия, сообщает ИА "Тюменская линия".
В Тюмени возьмутся за трансплантацию костного мозга
В Областной клинической больнице №1 подвели итоги работы в 2017 году и наметили планы на нынешний год.
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