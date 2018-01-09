Тюменцы могут задать вопросы по качеству продуктов питания на горячей линии

До 15 января в Тюменской области будет работать горячая линия по качеству продуктов питания и срокам годности.

Тюменцы смогут получить консультации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по номеру телефона: (3452) 20-27-14, а также в консультационном центре на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области": (3452) 68-48-94, 8-904-493-92-99.

Часы работы горячей линии управления: понедельник–четверг: 9.00–18.00; пятница: 9.0–16.45; перерыв: 13.00–13.45.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник–четверг: 8.00–17.00; пятница: 8.00–14.30; перерыв: 12.00–12.30.