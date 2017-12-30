Тюмень за день: 29 декабря

Новогодняя ночь в Тюмени будет пасмурной и снежной

По прогнозу виртуальных синоптиков, в последние дни уходящего года сильных морозов в Тюмени не ожидается. В новогоднюю ночь будет пасмурно, пройдет небольшой снег.

В Тюмени зачитали итоги года

Топовые ведущие Тюмени зачитали, каким был этот год для нашего города и всего региона. В двух минутах отмечены все значительные успехи и достижения тюменцев в культуре, спорте, экономике и социальном развитии. "Этот речитатив растопит сердце любого тюменца!" - уверены инициаторы проекта.

Топ мероприятий на 30–31 декабря в Тюмени: новогодние ярмарки и предложения от ресторанов

Приближаются последние и самые яркие выходные уходящего года. 30 и 31 декабря тюменцы смогут побывать на новогодних ярмарках, мастер-классах и спектаклях. Самые популярные рестораны города приглашают встретить Новый год и готовят незабываемые программы. Подробнее об этом расскажет путеводитель выходного дня от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

В Тюмени сделают гигантскую автоснежинку

На паркинге в жилом районе "Преображенский" 29 декабря планируют провести новогодний автомобильный флешмоб. Из машин всех марок и размеров построят один из символов нового года – новогоднюю объемную снежинку и надписью "Тюмень".

ИДО ТюмГУ запустит новую серию открытых онлайн-курсов в феврале

Очередные массовые открытые онлайн-курсы стартуют в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета в феврале 2018 года. Участвовать в них могут все желающие абсолютно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на официальном сайте.

Тюменцы все чаще становятся сторонниками здорового образа жизни

В Тюменской области действуют две программы по медицине: государственная - "Развитие здравоохранения до 2020 года" и региональная целевая - "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2013-2017 годы". В 2017-м благодаря в рамках этих программ удалось провести обширный комплекс различных профилактических мероприятий, отметила депутат областной думы Елена Кашкарова.