Новогодняя ночь в Тюмени будет пасмурной и снежной

По прогнозу виртуальных синоптиков, в последние дни уходящего года сильных морозов в Тюмени не ожидается. В новогоднюю ночь будет пасмурно, пройдет небольшой снег.

Сегодня, 29 декабря, в Тюмени ожидается потепление – около 5 градусов ниже нуля днем, без осадков, ночью – 11-13 градусов мороза. В субботу днем столбик термометра покажет минус 9 градусов, пасмурно, но без осадков.

В канун нового года, 31 декабря, днем ожидается до минус 7 градусов, ночью – минус 6, временами небольшой снег. Такая же погода сохранится в понедельник, 1 января, затем ожидается небольшое похолодание.