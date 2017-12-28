Тюмень за день: 28 декабря

Фото Владимира Бутова

С нового года в Тюменской области изменится размер минимальной заработной платы

С 1 января 2018 года в Тюменской области повышается минимальная заработная плата, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Тюменцы собрали более сотни "сумок добра" для инвалидов

В ноябре - декабре в Тюмени прошла общегородская акция "Сумка добра". Приурочена она была к Международному дню инвалидов. В рамках мероприятия дети и взрослые из организации "Особый ребенок" вручную сшили более ста сумок, а наполнить их подарками мог любой желающий. Организатором акции выступила автономная некоммерческая организация "Милосердие". Активным ее участником стал депутат гордумы Владимир Гороховцев.

Игорь Ракша: Посетил музейный комплекс имени Словцова. Слов нет!!!

Депутат отметил, что в музейном комплексе предпринимаются необходимые меры безопасности, как для экспонатов, так и для посетителей: "Современнейшие системы пожаротушения, выпускающие инертный газ, поражают своей технологичностью. И опять Эрмитаж "отдыхает".

Тюменцы подарили новогоднее настроение людям со сложной судьбой

В тюменском центре помощи "Милосердие" 19 декабря прошел праздник "Добра и милосердия". Мероприятие было приурочено ко дню святителя Николая Чудотворца и было направлено на материальную и моральную поддержку подопечных центра - людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, бездомных. Активное участие в проведении праздника принял депутат Тюменской городской думы, председатель Регионального отделения Общества Развития Русского Исторического Просвещения "Друглавый орел" Игорь Ракша.

Тюменцы смогут смотреть спектакли и концерты дома

Тюменское концертно-театральное объединение приготовило для своих зрителей необычный новогодний подарок. Несколько концертов и спектаклей можно будет посмотреть прямо из дома. На сайте kto72.ru будет запущена онлайн-трансляция.