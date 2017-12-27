К 150-летию тюменского предпринимателя Колокольникова выпустили открытку

По специальному заказу Тюменского филиала Почты России была выпущена маркированная карточка к 150-летию со дня рождения тюменского предпринимателя и мецената Степана Ивановича Колокольникова. Ее тираж составляет 1000 экземпляров. На открытке изображен его потрет и музей-усадьба Колокольниковых.

Как отмечают в УФПС Тюменской области, все, кому интересна история нашего региона, могут приобрести открытку в Тюмени по адресу ул. Республики, 56. До Рождества ее можно украсить, поставив оттиск специального штемпеля "Сквозь глубину веков".