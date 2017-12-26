Тюмень за день: 26 декабря

Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип ТюмГУ

Новый логотип Тюменского государственного университета представили на последнем в этом году Ученом совете вуза. Дизайн-проект был разработан в студии Артемия Лебедева – ведущем дизайн-бюро страны, признанном на международном уровне, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Российский космонавт Сергей Рыжиков побывал в Тюмени

25 декабря в Тюменском индустриальном университете прошел день памяти Виктора Муравленко. Гостями мероприятий, приуроченных к 105-летию со дня рождения великого нефтяника, стали советский и российский летчик гражданской авиации, Герой России Владимир Шарпатов, космонавт-испытатель Сергей Рыжиков и профессор Грозненского государственного нефтяного технического университета Хасан Мажиев.

Культурная афиша Тюмени на январь: новогодние представления и популярные спектакли

Насыщенная культурная афиша, подготовленная Тюменским концертно-театральным объединением, позволит тюменцам не скучать в период продолжительных январских праздников и выходных. О самых ярких событиях расскажет Топ мероприятий на январь от проекта "Афиша Тюмень".

Тюменский депутат организовал праздник на Московском тракте

Новогодний праздник в минувшие выходные прошел для жителей многоквартирных домов 143, 159, 161, 161к.1, 163, 167 по Московском тракта. Организатором мероприятия выступил депутат Тюменской городской Думы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов. В мероприятии приняли участие сотрудники управы Калининского округа во главе с руководителем Мариной Артемьевой, а артисты из ДЮЦ "Вероника" выступили с творческими номерами, песнями и танцами.