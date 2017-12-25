Тюмень за день: 25 декабря

В новогодние праздники изменится график работы поликлиник

В Тюмени в праздничные дни все муниципальные поликлиники будут работать по утвержденному графику.

Последняя неделя 2017 года для тюменцев будет снежной

В ближайшие дни виртуальные синоптики обещают тюменцам снегопады. Это обрадует многих жителей города, для которых сугробы являются неотъемлемой частью новогодней атмосферы.

Жителей района Тура ждут на открытие елки

В Тюмени в сквере Казачьи Луга открытие елки и предновогодние гуляния пройдут 29 декабря. Гостей от мала до велика будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка, символы уходящего и наступающего годов – Петух и Собака, ростовые куклы и творческие коллективы.

Губернаторская елка собрала одарённых детей Тюменской области

Одарённые дети из 26 районов и городов Тюменской области приняли участие в Губернаторской елке, мероприятия которой проходили 20 и 21 декабря, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Зимние лагеря для школьников с ОВЗ и для олимпиадников откроются в Тюмени

Во время зимних каникул в Тюмени помимо оздоровительных лагерей будут работать площадки для особых школьников и откроются смены для одаренных ребят.

Юные танцоры "Прибоя" стали лучшими на городском турнире

Воспитанники тюменского танцевально-спортивного клуба "Прибой" показали высокие результаты на последнем в этом году турнире – открытом первенстве города. По два первых места заняли пары: Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева, Роман Золотых и София Передеря.