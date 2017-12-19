Тюмень за день: 19 декабрь

Тюменцы могут загадать желание на Никольском мосту
Никольский мост – одна из следующих достопримечательностей, рядом с которой тюменцы могут загадать желание в рамках акции "Семь новогодних чудес Тюмени" и проекта #моямечта72.
Проект "Неравнодушные" устроил утренник для нуждающихся детей
Главное событие проекта "Неравнодушные" состоялось в ресторане "Голд Сити" в минувшие выходные. На новогоднем утреннике более 80 детей получили подарки на Новый год в рамках акции.
В ФЦН Тюмени прошел уникальный курс по хирургии лицевого нерва
Российские и зарубежные специалисты отметили значимость образовательного курса по хирургии лицевого нерва, прошедшего в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени 12–15 декабря. Мероприятие включало лекции экспертов из Таиланда, Бразилии, Польши и России, а также кадаверные мастер-классы в лабораториях.
В Комсомольском сквере заливают каток на 3 тысячи квадратных метров
В Тюмени начали заливать самую большую ледовую площадку в городе среди муниципальных. Размер катка в Комсомольском сквере составит более 3000 квадратных метров.
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