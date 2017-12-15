Тюмень за день: 14 декабря

В тюменских поликлиниках пройдет женский день

16 декабря, в субботу, с 9 до 15 часов во всех муниципальных поликлиниках Тюмени, а также во взрослой поликлинике ОКБ №2 пройдет акция "Доктор с Вами". Эта седьмая по счету акция посвящена женскому здоровью, а именно – профилактике заболеваний репродуктивной сферы.

Из-за срубленного в центре Тюмени клёна возбуждено уголовное дело

В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за вырубки клёна возле ныне реставрируемого объекта культурного наследия "Дом А.П. Деевой", расположенного на улице Республики, 25.

Наталья Шевчик: учреждения культуры в Тюмени востребованы публикой

Учреждения Тюменского концертно-театрального объединения не испытывают проблем с публикой. С каждым годом театры и концертные залы посещают все больше молодых зрителей, сообщила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик в интервью руководителю телерадиокомпании "Регион-Тюмень" Анатолию Омельчуку.

В Тюмени пройдет Science Slam kids

Научно-популярное мероприятие для детей состоится в рамках "Ночи в Технопарке" 16 декабря. На Science Slam kids молодые ученые выйдут к микрофону, чтобы доступно и интересно рассказать о своих исследованиях школьникам. Каждый спикер может рассчитывать лишь на десять минут.

Жителей Комарово приглашают на открытие новогодней ёлки

Праздничная программа "Приключения у новогодней елки" состоится 22 декабря в 18:00 на уличной площади деревни Комарово Тюменского района.