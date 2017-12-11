Тюмень за день: 11 декабря

Это что-то значит: как читать тюменские памятники деревянного зодчества

В Тюмени уцелевшие и восстановленные старинные деревянные дома стоит разглядывать неспешно и внимательно. Резные украшения на них — это не только про стремление к эстетической радости. Несколько элементов, умещенных на одном наличнике, могут рассказать, чем занимались люди, которые здесь жили, на что они надеялись или чего боялись.

Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает на концерт

Лучшие творческие коллективы центра культуры и творчества "Тюмень" выступят 17 декабря на сцене дворца культуры "Нефтяник". Начало концерта в 12:00.

Юные тюменские танцоры привезли награды из Екатеринбурга

Спортсмены танцевально-спортивного клуба "Прибой" 9 декабря выступили на всероссийском турнире по танцевальному спорту "Открытый Кубок Екатеринбурга -2017".

В Тюмени обсудят, как можно изменить город к лучшему

Конференция "(Не)Спальные районы: комфорт, среда, деятельность" пройдет 13 декабря в тюменском Технопарке. На ней будут представлены результаты исследования Тюмени с точки зрения состояния городской среды и характеристик современного горожанина. Одним из ключевых вопросов станет то, как создать комфортную и уютную среду в отдаленных от центра районах города.

Тюменская молодежь зарабатывает на своих бизнес-идеях

В Тюменской области проходит региональный проект "Пин-код бизнеса", в рамках которого более трехсот начинающих предпринимателей в формате соревновательной игры обучаются базовым навыкам ведения бизнеса и техникам продаж. Победит тот, кто за время проекта на своих идеях заработает больше денег.