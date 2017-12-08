Тюмень за день: 8 декабря

"Дамате" открыла молочный комплекс в Тюменской области

Торжественное открытие молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" прошло вчера в селе Усть-Ламенка Голышмановского района.

На выходных в Тюмени пройдет снег

В субботу термометры покажут 5-7 градусов мороза, во второй половине дня пройдет небольшой снег.

Тюменцев приглашают на премьеру фильма "Новогодний переполох"

Кинотеатр "Премьер" и радиостанция "Юмор ФМ" приглашает тюменцев на премьерны показ фильма "Новогодний переполох", который состоится 13 декабря в 19:30.

Тюменцам представят "Детский музей истории русской открытки"

16 декабря в музейном комплексе имени Словцова откроется выставка "Детский музей истории русской открытки".

"Увидеть невидимое": в Тюмени пройдет выставка ультрафиолетовой живописи

Персональная выставка художника Александра Амелина-Иахина "Преображение" откроется в музее "Усадьба Колокольниковых" 13 декабря.