Тюмень за день: 8 декабря

"Дамате" открыла молочный комплекс в Тюменской области
Торжественное открытие молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" прошло вчера в селе Усть-Ламенка Голышмановского района.
На выходных в Тюмени пройдет снег
В субботу термометры покажут 5-7 градусов мороза, во второй половине дня пройдет небольшой снег.
Тюменцев приглашают на премьеру фильма "Новогодний переполох"
Кинотеатр "Премьер" и радиостанция "Юмор ФМ" приглашает тюменцев на премьерны показ фильма "Новогодний переполох", который состоится 13 декабря в 19:30.
Тюменцам представят "Детский музей истории русской открытки"
16 декабря в музейном комплексе имени Словцова откроется выставка "Детский музей истории русской открытки".
"Увидеть невидимое": в Тюмени пройдет выставка ультрафиолетовой живописи
Персональная выставка художника Александра Амелина-Иахина "Преображение" откроется в музее "Усадьба Колокольниковых" 13 декабря.
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