На выходных в Тюмени пройдет снег

09:30 08 декабря 2017
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newokruga.ru

В ближайшие выходные погода в Тюмени, согласно прогнозу виртуальных синоптиков, существенно не изменится, лишь обещают небольшой снег.

Сегодня, 8 декабря, температура воздуха днем составит 4 градуса ниже нуля, пасмурно, без осадков. В субботу термометры покажут 5-7 градусов мороза, во второй половине дня пройдет небольшой снег.

В воскресенье за окном ожидается минус 4-6 градусов и снег в течение дня. Осадки продолжатся и в понедельник, в начале следующей недели немного похолодает.

Теги: прогноз погоды
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