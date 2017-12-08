На выходных в Тюмени пройдет снег

В ближайшие выходные погода в Тюмени, согласно прогнозу виртуальных синоптиков, существенно не изменится, лишь обещают небольшой снег.
Сегодня, 8 декабря, температура воздуха днем составит 4 градуса ниже нуля, пасмурно, без осадков. В субботу термометры покажут 5-7 градусов мороза, во второй половине дня пройдет небольшой снег.
В воскресенье за окном ожидается минус 4-6 градусов и снег в течение дня. Осадки продолжатся и в понедельник, в начале следующей недели немного похолодает.
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