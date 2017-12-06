Тюмень за день: 6 декабря

Тюменцы могут представить свои новогодние поделки на конкурс

Прием заявок на конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодний переполох" начнется в Тюмени 11 декабря. Принять участие могут жители и гости города Тюмени в возрасте от четырех лет.

Тюменцев ждут на бесплатной образовательной программе: фото, видео, пиар и копирайтинг

7 и 8 декабря на пятом этаже ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) пройдет образовательная программа фестиваля социальной рекламы "Муза". С лекциями и мастер-классами выступят пять создателей контента из разных городов России.

Тюменцы смогут купить новогодние ели на ярмарке

9 декабря в Тюмени пройдет традиционная продовольственная ярмарка. Помимо мяса говядины, баранины, рыбной продукции, меда и дикоросов от сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области, на ней можно будет приобрести новогодние ели.

В Тюмени презентуют новую книгу о Текутьеве

Презентация книги Сергея Кубочкина "Текутьев. Жизнь под шум скандалов" пройдет 7 декабря в Тюменской областной научной библиотеке.

В Тюмени прошел всероссийский фестиваль хореографических спектаклей

С 1 по 4 декабря в МТЦ "Космос" состоялся II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". Гран-при фестиваля получил молодой омский дуэт "Two Me Dance Company" за спектакль "Прекома".