Тюмень за день: 6 декабря

Тюменцы могут представить свои новогодние поделки на конкурс
Прием заявок на конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодний переполох" начнется в Тюмени 11 декабря. Принять участие могут жители и гости города Тюмени в возрасте от четырех лет.
Тюменцев ждут на бесплатной образовательной программе: фото, видео, пиар и копирайтинг
7 и 8 декабря на пятом этаже ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) пройдет образовательная программа фестиваля социальной рекламы "Муза". С лекциями и мастер-классами выступят пять создателей контента из разных городов России.
Тюменцы смогут купить новогодние ели на ярмарке
9 декабря в Тюмени пройдет традиционная продовольственная ярмарка. Помимо мяса говядины, баранины, рыбной продукции, меда и дикоросов от сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области, на ней можно будет приобрести новогодние ели.
В Тюмени презентуют новую книгу о Текутьеве
Презентация книги Сергея Кубочкина "Текутьев. Жизнь под шум скандалов" пройдет 7 декабря в Тюменской областной научной библиотеке.
В Тюмени прошел всероссийский фестиваль хореографических спектаклей
С 1 по 4 декабря в МТЦ "Космос" состоялся II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". Гран-при фестиваля получил молодой омский дуэт "Two Me Dance Company" за спектакль "Прекома".
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