В Тобольске расписание автобусов от ж/д вокзала подстроили под пригородные поезда из Тюмени

В Тобольске расписание нового автобусного маршрута №5 от железнодорожного вокзала до Тобольского Кремля увязали с временем прибытия и отправления пригородных поездов сообщением Тюмень — Тобольск и обратно.

Автобус будет отправляться от железнодорожного вокзала Тобольска в 11:05 и 22:45, в обратном направлении — в 06:00 и 16:50. Время в пути составит 45 минут. Автобус во время следования сделает ряд остановок, в том числе на автовокзале. Стоимость проезда составит 19 рублей.

Сейчас по маршруту Тюмень – Тобольск и обратно пригородные поезда курсируют дважды в день. Вторая пара поездов была запущена 1 октября этого года.

Пригородный поезд №7364/7366 сообщением Тюмень – Тобольск отправляется из Тюмени в 07:06 по местному времени и прибывает на станцию Тобольск в 10:56. Пригородный поезд № 7360/7362 отправляется из Тюмени ежедневно (кроме понедельника) вечером в 18:30, прибывает на станцию Тобольск в 22:33. В обратном направлении пригородный поезд № 7361/7363 отправляется из Тобольска ежедневно (кроме вторника) утром в 07:14, прибывает в Тюмень в 11:44. Пригородный поезд №7365/7367 отправляется из Тобольска в 18:16, прибывает в Тюмень в 22:26.