Тюмень за день: 4 декабря

Тюменцев ждут на зимних забавах

В декабре заниматься с тюменцами готовы 162 инструктора по спорту. В планах — эстафеты на коньках, турниры по хоккею, соревнования "Зимние забавы", "Снежные обгонялки" и многое другое. Напомним, что в Тюмени в этом году планируют залить 115 кортов и ледовых площадок.

В Тюменской области завершился первый этап кубка России по биатлону

В Тюменской области прошли заключительные гонки первого этапа кубка России по биатлону. Состязания среди мужчин состоялись в Биатлонном центре имени Тихонова в Увате, среди женщин — в тюменской "Жемчужине Сибири".

В Тюмени сформировали шорт-лист "Книги года"

В Тюмени подходит к завершению одиннадцатый по счету региональный конкурс "Книга года – 2017", стартовавший в сентябре. Его организатором во второй раз выступила Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева. В этом году на конкурс поступило 118 заявок в пяти номинациях.

Тюменцы могут попасть на детские новогодние спектакли бесплатно

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает билеты на детские новогодние спектакли "Новый год со свинкой Пеппой" и "Фиксики играют в цирк!". Вместе со свинкой Пеппой и ее друзьями дети побывают в зимнем парке, поиграют в прятки, разучат танец маленьких утят, напишут письмо Деду Морозу и украсят новогоднюю елку.

Проект "Неравнодушные" исполняет желания юных тюменцев

Школа олимпийского тхэквондо "Керуги" присоединилась к участию в акции "Неравнодушные". В ближайшее время директор школы тхэквондо Андрей Лабарешных исполнит заветные желания 22 юных тюменцев.