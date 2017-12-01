Тюмень за день: 1 декабря

В Тюмени благоустроят десяток мест для отдыха

В Тюмени на заседании общественной комиссии по развитию городской среды обсудили планы по благоустройству общественных пространств в 2018 году.

В Тюмени потеплеет и выпадет снег

Потепление и снегопад обещают тюменцам виртуальные синоптики в конце недели. Первый зимний день в Тюмени не принесет ничего необычного в плане погоды: осадков не ожидается, температура воздуха составит около 7 градусов ниже нуля.

Елена Кашкарова: Владимир Путин ответил на запрос родителей

На заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения.

Дмитрий Еремеев: чтобы Тюмень стала Smart City, нужно объединение усилий

Всероссийский конкурс Smart City&IoT Hackathon в Тюменском индустриальном университете открылся круглым столом "Умный город – это только начало". На встрече присутствовали представители власти, бизнеса и общественности.

За хищения задержали работника тюменской службы экспресс-доставки

Из почтовой посылки, принадлежавшей тюменскому ломбарду, были похищены золотые изделия.