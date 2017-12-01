Тюмень за день: 1 декабря

В Тюмени благоустроят десяток мест для отдыха
В Тюмени на заседании общественной комиссии по развитию городской среды обсудили планы по благоустройству общественных пространств в 2018 году.
В Тюмени потеплеет и выпадет снег
Потепление и снегопад обещают тюменцам виртуальные синоптики в конце недели. Первый зимний день в Тюмени не принесет ничего необычного в плане погоды: осадков не ожидается, температура воздуха составит около 7 градусов ниже нуля.
Елена Кашкарова: Владимир Путин ответил на запрос родителей
На заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения.
Дмитрий Еремеев: чтобы Тюмень стала Smart City, нужно объединение усилий
Всероссийский конкурс Smart City&IoT Hackathon в Тюменском индустриальном университете открылся круглым столом "Умный город – это только начало". На встрече присутствовали представители власти, бизнеса и общественности.
За хищения задержали работника тюменской службы экспресс-доставки
Из почтовой посылки, принадлежавшей тюменскому ломбарду, были похищены золотые изделия.
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