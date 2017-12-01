Тюменский автосалон приглашает всех на день открытых дверей

День открытых дверей пройдет 9 декабря в автосалоне "Базис-Моторс". Интересующимся автомобилями гостям презентуют Lifan MyWay, предложат тест-драйв модельного ряда автомобилей этой марки, а также программа для детей и взрослых. Малышей в это время будут развлекать опытные аниматор и аквагример. Ну, как обещают организаторы, вкусные угощения и ценные призы ждут всех посетителей автосалона.

Если коротко о поводе для встречи, то Lifan MyWay – городской кроссовер приличной вместительности: в семиместном трансформируемом салоне можно путешествовать всей семьей или же перевозить какие-то грузы.

Автосалон находится на улице Валерии Гнаровской, 14. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Начнется оно с тест-драйва автомобиля по специально подготовленному городскому маршруту, а в 15:00 состоится торжественная презентация кроссовера. Вход свободный.

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