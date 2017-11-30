Тюмень за день: 30 ноября

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города

Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры Тюмени запускает проект "Моя мечта 72", который будет реализован серией акций в течение всего 2018 года. Целью акции является знакомство жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и известными жителями, внесшими вклад в развитие города или района.

Всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино состоится в Тюмени

8 декабря в Тюмени пройдет III Открытый всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино "XXI ВЕК".

Среди заболевших ОРВИ тюменцев 74% — дети до 14 лет

В Тюменской области регистрируется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, он не превышает недельные эпидемические пороговые уровни. С 20 ноября по 26 ноября в регионе зарегистрировано 11785 случаев ОРВИ.

Детская афиша декабря: предновогодние утренники, творческие мастерские и спектакль со звездой сериала

Информационный проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили подборку самых интересных мероприятий для детей на декабрь.

В Затюменском парке делают освещение

До конца этого года внутри Затюменского парка и на променадной зоне вдоль улицы Барнаульской смонтируют порядка трехсот опор освещения.