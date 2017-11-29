В тюменском сквере установят памятник торпедному катеру

Ветераны Тюменского судостроительного завода обратились к Владимиру Якушеву с просьбой установить в Тюмени памятник торпедному катеру "Комсомолец". Боевой корабль выпускался предприятием в годы Великой Отечественной войны.

Бывший главный технолог завода Юрий Андреев рассказал, что вместе с другими ветеранами старается сохранить память о заводе. Тюменский судостроительный завод был единственным в стране, на котором изготавливались торпедные катера, участвовавшие в боевых сражениях на Черном, Балтийском, Баренцевом морях, а также в Тихом океане. Всего предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли огромный вклад в победу в войне. Коллективу Тюменского судостроительного завода было навечно присуждено Красное знамя Государственного комитета обороны СССР и единственному из всех предприятий области вручен орден Отечественной войны I степени.

Андреев отметил, что к 90-летию завода ветераны хотели бы, чтобы в Тюмени не только появился макет торпедного катера, но и были увековечены имена 371 работника завода, которые удостоились наград за труд.

Глава региона одобрил идею, с предложением реализовать проект он обратился к пресс-секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову и главе администрации Тюмени Александру Моору.

Памятник катеру установят в сквере Петра Потапова на улице Новгородской, в следующем году его как раз намерены благоустраивать. Как рассказали в пресс-службе ТРО партии "Единой России", на макете корабля установят закладную табличку катера, изготовленную на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году. Ее нашли краснодарские археологи и передали тюменцам.