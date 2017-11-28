Тюмень за день: 28 ноября

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

В Новый год для пожилых тюменцев устроят праздники на дому

В Тюмени ежегодная благотворительная акция "Новый год для всех!", инициированная Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и Областным геронтологическим центром, пройдет в новом формате.

Культурная афиша декабря: тюменцев удивят Максим Аверин, Денис Мацуев, Хор Турецого и местные артисты

Тюменское концертно-театральное объединение готовит в декабре для жителей и гостей областного центра насыщенную культурную программу. Зрителей ждут многочисленные российских звезд, спектакли и, конечно, новогодние представления.

В Тюмени проходит #ЩедрыйВторник

Тюмень присоединяется к акции #ЩедрыйВторник. Это Международный день благотворительности, который во второй раз проходит в России. Цель #ЩедрогоВторника — объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц для популяризации благотворительности.

Тюменцы в третий раз приняли участие в Географическом диктанте

Третий год подряд Русское географическое общество проводит "Географический диктант". С этого года акция стала международной: помимо россиян, в ней могли участвовать жители Австралии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китая и Румынии.

Тюменцы готовятся выступить на национальном чемпионате "Абилимпикс"

На национальном чемпионате тюменцы выступят в компетенциях "Адаптивная физическая культура", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Кондитерское дело", "Поварское дело", "Психология", "Слесарное дело", "Социальная работа", "Администрирование баз данных", "Массажист", "Медицинский и лабораторный анализ", "Сборка-разборка электронного оборудования", "Информационная безопасность", "Медицинский и социальный уход" и "Зубной техник".