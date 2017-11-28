Тюменцам расскажут, как естествоиспытатель Георг Стеллер связан с Тюменью

30 ноября в музее "Городская Дума" пройдет лекция "Георг Стеллер: жизненный путь и научное наследие". Об известном ученом расскажет кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Дмитрий Гоголев.

Немецкий врач и естествоиспытатель, участник Великих Северных экспедиций Георг Вильгельм Стеллер (1709–1746) описал и зарисовал в походном дневнике знаменитую стеллерову корову, иногда ее называют морской, или капустницей. Он был последним из ученых, кто в 1741 году на мелководье Командорских островов видел это животное из семейства сирен: крупное млекопитающее размером 8–9 метров и весом свыше трех тонн.

Ученый четыре раза проследовал через Тюмень: сначала в составе команды Беринга проездом на Камчатку, затем дважды под конвоем как арестант, а последнее посещение города в ноябре 1746 году стало для Стеллера роковым. 23 ноября он скончался здесь от воспаления легких. Место захоронения точно неизвестно. Возможно, ученый был похоронен недалеко от Свято-Троицкого мужского монастыря. Недалеко от монастыря в ноябре 2009 года был установлен камень в память об известном ученом Георге Вильгельме Стеллере. Надпись на камне с одной стороны на русском языке, а с другой стороны на немецком.

Лекция начнется в 18.00, вход свободный.